Красюк — про початок кар'єри Усика: «Він ризикнув, не поїхавши в Америку»
Промоутер пригадав підписання контракту українця з K2 Promotions
Колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО) Олександр Красюк в інтервʼю YouTube-каналу Дарії Дідковської розповів, як майбутній абсолютний чемпіон світу ризикнув на старті професійної кар'єри, відмовившись від переїзду до США.
За словами функціонера, Усик вирішив підписати контракт із K2 Promotions Ukraine та залишитися в Україні, попри застереження свого оточення:
Потрібно віддати Олександру належне за цей ризик, який він взяв, не поїхавши в Америку, а залишившись в Україні. На той момент всі його радники, які зазвичай радять всім спортсменам, були проти цього, тому що там така перспектива, а що в Україні? Але, тим не менш, сталося не так, як гадалося, і в підсумку ми маємо легендарного, не побоюся цього слова, чемпіона.
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