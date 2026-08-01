Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо подальшого майбутнього колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить BoxingScene.

Аналитик і наставник висловив сподівання, що український боксер зможе піти зі спорту непереможеним і уникне долі багатьох інших легенд хевівейту:

Все, чого я бажаю Усику, — це зробити те, що вдалося не кожному великому боксеру. Піти на пенсію на вершині. Піти цілим, здоровим і з тими спогадами про себе, яких ми заслуговуємо.

Великий Джо Луїс не зміг цього зробити. Великий Мохаммед Алі не зміг цього зробити. Я хотів би побачити, як Усик це зробить. Гадаю, настав час це зробити.

Вибирати цей момент має не Тедді Атлас, а сам Усик, але, на мою думку, він уже починає робити цей вибір. Я був би щасливий, якби він це зробив.