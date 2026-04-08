Визначено дату першої пресконференції Усика з Верховеном
Зустріч з пресою відбудеться 14 квітня
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та Ріко Верховен проведуть першу спільну пресконференцію напередодні поєдинку за титул чемпіона світу WBC. Повідомляє luckypunchnet.
Офіційний медіазахід відбудеться у вівторок, 14 квітня, у Лондоні. Початок зустрічі з журналістами заплановано на 19.00 за київським часом.
Нагадаємо, сам бій за пояс WBC у суперважкій вазі пройде 23 травня в Єгипті.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04