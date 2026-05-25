Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про труднощі під час підготовки до поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Український боксер зазначив, що головною проблемою була відсутність відеоматеріалів та даних про боксерський стиль суперника. Слова наводить YouTube-канал ТСН.

Хлопець дуже сконцентрований, хороший, підготувався. Якщо розбирати цей поєдинок, то взагалі не було інформації про нього – як і що він робитиме. В кікбоксингу це одне, він там з руками й ногами, а в боксі в нього один поєдинок – і то пару раундів. Не було ніякої інформації для того, щоб розібрати. Але інколи так буває. Олександр Усик

Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді, після чого організатори та промоутери шоу розкритикували дії рефері в рингу.