Володимир Кириченко

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1‑1, 1 КО у боксі) для The Ariel Helwani Show поділився емоціями від поєдинку проти володаря титулів за версіями WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (25‑0, 16 КО).

Чи був якийсь момент, можливо навіть на початку бою, у перших раундах, коли ти подумав: «Це йде набагато краще, ніж я очікував»? Щось на кшталт: «Вау, як це взагалі відбувається?» Було таке?

«Саме так, саме це я й думав. Я такий: «Я що, перебиваю джебом найкращого боксера у світі? Що тут взагалі відбувається?» Я працював по його передній руці, такий: «хоп-хоп-хоп», влучаю джебом в обличчя. Думаю: «Невже це реально відбувається?»

Мені це шалено подобалося, я кайфував, був на емоційному підйомі. І моя команда, мій кут казали: «Ріко, ти чудово працюєш, продовжуй у тому ж дусі».

У ніч на 24 травня на шоу у Гізі українець переміг Верховена технічним нокаутом за 1 секунду до завершення 11-го раунду.

Нагадаємо, у США назвали тренувальний табір Усика до бою з Верховеном «неперервною вечіркою».