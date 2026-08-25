Стало відомо, хто в Україні транслюватиме бій Берінчик – Ноукс
Вечір боксу пройде на арені O2 Arena в Лондоні
Денис Берінчик / Фото - Facebook
Медіасервіс MEGOGO покаже вечір боксу в Лондоні за участі ексчемпіона світу у легкому дивізіоні українця Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).
Про це гендиректор K2 Promotions Олександр Красюк повідомив для Telegram-каналу «Діденко про БОКС».
Берінчик проведе бій з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).
У головній події вечора відбудеться поєдинок британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) з хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).
Вечір боксу пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
Раніше Берінчик назвав причину, через яку припинив співпрацю з тренером Усика.