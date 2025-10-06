Володар титулу IBO у середньому дивізіоні британець Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) в інтерв'ю Sky Sports розповів, що не планує завершувати кар’єру.

«Я чув, як люди кажуть, що мені 36 років, я так багато досягнув, провів бій року, що ще мені потрібно зробити? Що, можливо, мені варто піти на пенсію.

Навіщо проходити через усе це знову? Тому що правда в тому, що мені це не потрібно. Тому що якщо ми говоримо про фінансову стабільність, я влаштований на все життя. Тож мені більше не потрібно цим займатися.

Я все ще почуваюся свіжим. Я все ще почуваюся здатним. У мене все ще є цей голод, цей вогонь і це бажання вставати на тренування щодня, вдосконалюватися як боєць, виступати перед уболівальниками. Тож зараз я не думаю про вихід на пенсію. Ви, хлопці, будете бачити мене деякий час

Мій батько розмовляв зі мною, і я сказав йому: «Зараз не час, старий». Він пішов на пенсію у 32 роки, тому, на мою думку, він не може зрозуміти, як я все ще роблю все це у 36. Тож я його розумію. Але він – це не я. Він не відчуває того, що я відчуваю в спортзалі і на ринзі».