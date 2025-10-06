Кріс Юбенк-молодший відповів, чи планує завершувати кар'єру після реваншу з Бенном
Британець зробив чітку ясність
близько 1 години тому
Володар титулу IBO у середньому дивізіоні британець Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) в інтерв'ю Sky Sports розповів, що не планує завершувати кар’єру.
«Я чув, як люди кажуть, що мені 36 років, я так багато досягнув, провів бій року, що ще мені потрібно зробити? Що, можливо, мені варто піти на пенсію.
Навіщо проходити через усе це знову? Тому що правда в тому, що мені це не потрібно. Тому що якщо ми говоримо про фінансову стабільність, я влаштований на все життя. Тож мені більше не потрібно цим займатися.
Я все ще почуваюся свіжим. Я все ще почуваюся здатним. У мене все ще є цей голод, цей вогонь і це бажання вставати на тренування щодня, вдосконалюватися як боєць, виступати перед уболівальниками. Тож зараз я не думаю про вихід на пенсію. Ви, хлопці, будете бачити мене деякий час
Мій батько розмовляв зі мною, і я сказав йому: «Зараз не час, старий». Він пішов на пенсію у 32 роки, тому, на мою думку, він не може зрозуміти, як я все ще роблю все це у 36. Тож я його розумію. Але він – це не я. Він не відчуває того, що я відчуваю в спортзалі і на ринзі».
Юбенк проведе реванш з Конором Бенном 15 листопада на лондонському стадіоні Тоттенгем Готспур, який вміщує 62 тисячі глядачів.
Попередній бій між боксерами відбувся у квітні 2025 року на цій же арені. Тоді Юбенк здобув перемогу одностайним рішенням суддів, але Конор був незгодним з результатом.