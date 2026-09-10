Кроуфорд готовий допомогти олімпійському чемпіону із України з кар'єрою в ММА
Легендарний боксер дав кілька порад зірковому борцю
Колишній абсолютний чемпіон світу ву трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів про зустріч з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жаном Беленюком.
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Я, маючи з тобою змогу провести ці два дні, знаючи, що ти любиш боротьбу, не міг не запросити доєднатись до нас нашого чемпіона Жана Беленюка. Як тобі зустріч з ним?
«Було класно, він дуже простий у спілкуванні. Він сказав, що готується перейти в MMA, я дав йому кілька порад. Я сказав йому: «Коли матимеш час, приїжджай у Штати, я допоможу тобі з тренуваннями».
Ти йому розказав, що там роблять з людьми в октагоні? Попередив його про те, що буває з людьми, які йдуть в MMA?
«Ні».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський здивував легенду світового боксу.