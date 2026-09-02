Зеленський нагородив голову WBC орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Президент України подякував Сулейману за підримку у війні з Росією
Президент України Володимир Зеленський нагородив голову WBC Маурісіо Сулеймана орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.
«За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, збереження історичної пам’яті українського народу, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Сулеймана Салдівара Маурісіо – президента Всесвітньої Ради Боксу (WBC), Мексиканські Сполучені Штати».
Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Теренсом Кроуфордом.