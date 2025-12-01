Член тренерського штабу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Берні Девіс прояснив причину відмови американця від поєдинку з Джейком Полом. Наставника цитує fightnews.info:

Він сказав мені, що відхилив цю пропозицію. Я не думаю, що вони хотіли заплатити йому чимало грошей. Кроуфорд хотів сто мільйонів доларів. Вони явно не збиралася платити 100 мільйонів за те, щоб Полу надерли дупу, бо Кроуфорд не вміє грати ролі. Він не знає, як битися за сценарієм. Він нічого не знає. Так що Джейку Полу надерли б дупу.

Якби вони запропонували сто мільйонів доларів, то гаразд. Але вони не схотіли пропонувати таку суму. У той же час, у нас є такий хлопець, як Теренс Кроуфорд, і ви намагаєтеся втягнути його в це. Навіщо? Він цього не зробить. Ким ви вважаєте себе? А він зовсім недавно надрав дупу Канело.