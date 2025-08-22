Кривдник Богачука у листопаді проведе бій на івенті у Техасі
Відомо ім'я суперника тимчасового чемпіона WBC
27 хвилин тому
Верджіл Ортіс / Фото - DAZN
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі американець Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) проведе поєдинок проти свого співвітчизника Еріксона Лубіна (27-2, 19 КО).
Раніше повідомлялося, що бій пройде 18 жовтня, але тепер стало відомо, що шоу відбудеться 8 листопада у США.
Нагадаємо, в лютому 2025 року Верджіл переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів. Лубін в квітні технічним нокаутом в 11-му ранді здолав Ардріал Холмса-молодшого.