Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) поділився думками про бій абсолютного чемпіона у цьому ж дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
«Я думаю, що Канело переможе, тому що він справжній боксер другої середньої ваги.
Як на мене, ти не можеш так просто набрати вагу і показати те саме, що робив раніше».
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC.
