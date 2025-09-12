Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) поділився думками про бій абсолютного чемпіона у цьому ж дивізіоні Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитує Мбіллі boxing247.com.

«Я думаю, що Канело переможе, тому що він справжній боксер другої середньої ваги. Як на мене, ти не можеш так просто набрати вагу і показати те саме, що робив раніше».

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC.