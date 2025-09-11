Колишній абсолютний чемпіон світу Рой Джонс-молодший поділився думкою щодо майбутнього поєдинку між Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова наводить YouTube-каналі ALL THE SMOKE FIGHT.

Коли я вперше почув про цей бій, ідея одразу сподобалася. Добре, що у суперників буде час для підготовки. Канело — справжній панчер, це факт. Якщо Теренс витримає його натиск, а я впевнений, що він здатен це зробити, ми отримаємо відмінний бій.

Я вважаю, що у Кроуфорда є щонайменше три варіанти здобути перемогу, тоді як у Канело лише один спосіб уникнути поразки. Це моя точка зору.

Хто переможе? Мені подобаються обидва боксери. Враховуючи їхній рівень, недооцінювати нікого не можна.