Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC
Президент організації встиг його показати
близько 2 годин тому
Канело та Кроуфорд / Фото - DAZN
Переможець мегафайту між володарем титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) отримає спеціальний перстень.
Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.
«Учора ввечері в Fountainbleau Las Vegas мій друг Рашин нарешті приніс неймовірний перстень, який буде вручений переможцю бою Канело проти Кроуфорда.
Це – видовищний перстень у стилі Super Bowl, створений моїм другом Джейсоном».
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.
