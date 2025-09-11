Денис Сєдашов

Американський чемпіон Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) впевнений, що результат його майбутнього поєдинку проти мексиканської зірки Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) не вплине на спадщину обох боксерів. Слова наводить The Ring.

Передусім, я абсолютно впевнений у своїй перемозі. Але водночас не думаю, що поразка затьмарить моє ім’я або спадщину Канело. Я вважаю, що Канело — беззаперечний кандидат до Зал слави боксу, і так само вважаю себе першим претендентом на це. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд наголосив, що незалежно від результату — перемоги, поразки чи нічиєї — обидва вони заслуговують бути серед великих.

Ми вже зробили достатньо, аби нас згадували поряд із найкращими боксерами в історії. Врешті-решт, саме це і є нашою головною метою — залишити слід у боксі. Теренс Кроуфорд

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

У США передбачили переможця мегафайту Канело – Кроуфорд