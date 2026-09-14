Кривдник Гвоздик і лідер крузервейта готовий провести бій з Усиком
Американський нокаутер хоче дебютувати у суперважкій вазі?
Володар титулів WBA та WBO у важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 26 КО) висловився щодо можливого поєдинку проти чемпіона Zuffa та The Ring Джея Опетаї (31-0, 24 КО).
Девіде, я вже давно кажу, що ти станеш обличчям боксу. Зараз здається, що ти вже зовсім близько до цього. Думаєш, бій із Джеєм у вікенд Сінко де Майо допоможе зробити останній крок?
«Так, безумовно, тому що це буде неймовірний бій. Він сильний боксер, але багато пропускає. Я побачив у його боксі чимало слабких місць, якими зможу скористатися. Водночас він чудовий боєць, дуже сильно б’є, тому нас чекає крутий поєдинок».
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Що ти побачив?
«Він просто дуже повільний. Я можу робити набагато більше. Те, що я піднявся з легших вагових категорій, дає мені перевагу – у мене більше рухів головою, більше швидкості, я краще працюю по корпусу.
І ще мені подобається, що його досить легко похитнути важким ударом. Тож, думаю, для мене це буде комфортний бій, але спочатку треба зробити свою справу 12 грудня (поєдинок проти Міхала Цесляка – прим.)».
У попередньому бою ти достроково переміг Зурдо і, як на мене, виглядав краще, ніж будь-коли. Схоже, важка вага тобі справді підходить. До напівважкої ти вже не повернешся, тож коли чекати твого переходу в надважку?
«Я чудово почуваюся у цьому дивізіоні, бо мені не потрібно зганяти вагу. Я ніколи раніше не почувався так добре, як перед останнім боєм.
Зараз я хочу бути чемпіоном тут, але якщо з’явиться можливість провести бій з Усиком, я точно від неї не відмовлюся».
Нагадаємо, Бенавідес залишився без уніфікації в колишньому дивізіоні Усика.