«Так, безумовно, тому що це буде неймовірний бій. Він сильний боксер, але багато пропускає. Я побачив у його боксі чимало слабких місць, якими зможу скористатися. Водночас він чудовий боєць, дуже сильно б’є, тому нас чекає крутий поєдинок».

Девіде, я вже давно кажу, що ти станеш обличчям боксу. Зараз здається, що ти вже зовсім близько до цього. Думаєш, бій із Джеєм у вікенд Сінко де Майо допоможе зробити останній крок?

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Що ти побачив?

«Він просто дуже повільний. Я можу робити набагато більше. Те, що я піднявся з легших вагових категорій, дає мені перевагу – у мене більше рухів головою, більше швидкості, я краще працюю по корпусу.

І ще мені подобається, що його досить легко похитнути важким ударом. Тож, думаю, для мене це буде комфортний бій, але спочатку треба зробити свою справу 12 грудня (поєдинок проти Міхала Цесляка – прим.)».

У попередньому бою ти достроково переміг Зурдо і, як на мене, виглядав краще, ніж будь-коли. Схоже, важка вага тобі справді підходить. До напівважкої ти вже не повернешся, тож коли чекати твого переходу в надважку?

«Я чудово почуваюся у цьому дивізіоні, бо мені не потрібно зганяти вагу. Я ніколи раніше не почувався так добре, як перед останнім боєм.

Зараз я хочу бути чемпіоном тут, але якщо з’явиться можливість провести бій з Усиком, я точно від неї не відмовлюся».

Quick ringside interview with David Benavidez after Jai Opetaia’s emphatic TKO win over Noel Mikaelian. Benavidez says Opetaia looked slow and easy to hit, easy to hurt. Who are you picking in this one? One of the best fights you can make in boxing 🧨 pic.twitter.com/toW5862icQ — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2026

Нагадаємо, Бенавідес залишився без уніфікації в колишньому дивізіоні Усика.