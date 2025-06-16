Володимир Кириченко

Австралійський боксер надважкого дивізіону Теремоана Джуніор (8-0, 8 КО) здобув дострокову перемогу над американцем Алімом Вітфілдом (9-1, 6 КО).

Теремоана зупинив Аліма у дебюті поєдинку.

Це восьмий нокаут австралійця поспіль, останні пʼять з яких – в першому раунді. Жоден з його суперників не протримався більше двох раундів.

Бій пройшов в Нью-Йорку в андеркарді поєдинку Річардсон Гітчінс – Джордж Камбосос.

Теремоана виступав Олімпіаді в Парижі, де в стартовому поєдинку нокаутував українця Дмитра Ловчинського в першому раунді, а потім програв Баходиру Жалолову одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Гітчінс знищив Камбососа в титульному поєдинку.