Кривдник Ловчинського впʼяте поспіль нокаутував суперника в першому раунді
Жоден з його суперників не протримався більше 6 хвилин
близько 1 години тому
Теремоана Джуніор / Фото - Tapology
Австралійський боксер надважкого дивізіону Теремоана Джуніор (8-0, 8 КО) здобув дострокову перемогу над американцем Алімом Вітфілдом (9-1, 6 КО).
Теремоана зупинив Аліма у дебюті поєдинку.
Це восьмий нокаут австралійця поспіль, останні пʼять з яких – в першому раунді. Жоден з його суперників не протримався більше двох раундів.
Бій пройшов в Нью-Йорку в андеркарді поєдинку Річардсон Гітчінс – Джордж Камбосос.
Теремоана виступав Олімпіаді в Парижі, де в стартовому поєдинку нокаутував українця Дмитра Ловчинського в першому раунді, а потім програв Баходиру Жалолову одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, Гітчінс знищив Камбососа в титульному поєдинку.
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