Легенда залишає ринг. Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри
Американець йде непереможеним
близько 3 годин тому
Теренс Кроуфорд / Фото - Yahoo
Володар титулів WBA, WBO та IBF у друому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) оголосив про завершення карʼєри у віці 38 років.
«Йду як великий, не маючи більше що доводити».
Згодом він дав більш розгорнутий коментар про своє рішення.
Американець ставав чемпіоном світу у пʼяти вагових категоріях та абсолютним чемпіоном світу у трьох дивізіонах – це він зробив першим в історії в епоху чотирьох титулів.
Останній свій бій Кроуфорд провів у вересні, здобувши перемогу над Саулем Альваресом одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).
