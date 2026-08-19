Відомий український спеціаліст і ексчемпіон світу українець В’ячеслав Сенченко вважає, що його співвітчизник колишній володара титулів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) може знову завоювати пояси.

Цитує Сенченка «Чемпіон».

«Я вірю, що Василь зможе стати абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії, тому він повернувся. У Ломаченка завжди була мета стати абсолютним чемпіоном, а зараз у нього з’явився такий шанс.

Василь вже багато чого досягнув як в аматорському, так і професійному боксі. Однак для того, щоб залишити своє ім’я у професійному боксі й потрапити у Зал слави, там, де є усі великі чемпіони, йому потрібно зараз стати абсолютним чемпіоном».

Також Сенченко вважає, чи зможе Василь перемогти молодших суперників.

«Так, звісно. Він зможе конкурувати за рахунок свого великого досвіду, якого немає у молоді. Також майстерність Василя є на найвищому рівні, тому він точно має шанс стати чемпіоном».