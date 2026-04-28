Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) в інтерв'ю на YouTube-каналі Boxing King Media різко відреагував на вибір наступного суперника для британського супертяжа Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Американський боксер висловив невдоволення тим, що замість очікуваного мегафайту проти Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), Ей Джей проведе поєдинок із маловідомим албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Отже, ми в наступному поєдинку не побачимо бій проти Тайсона Ф’юрі. Це розминочний бій. Він вже провів розминочний бій з Джейком Полом. Що за фігня? Ну добре. Він же сказав, що він тут господар, він тут бос, тож він встановлює правила. Теофімо Лопес

Для Джошуа це буде перший бій після важкої психологічної та фізичної паузи. У грудні 2025 року, невдовзі після перемоги над Джейком Полом, Ей Джей потрапив у ДТП, у якій загинули двоє його тренерів.