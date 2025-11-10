Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) для Fight Hub TV прокоментував інформацію про те, що досяг угоди про поєдинок з чемпіоном WBC в легкій вазі своїм співвітчизником Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

«Так вони кажуть. Так вони говорять. Я cкажу: просто почекайте пару тижнів або менше. Я знаю, що в 2026 році на мене чекає великий подарунок, і я з нетерпінням чекаю на нього».

Раніше повідомлялося, що на кону бою стоятиме титул Лопеса у першій напівсередній вазі.

Востаннє Теофімо виходив на ринг у травні, тоді він переміг Арнольда Барбосу. Шакур у липні виграв бій у Вільяма Сепеди.

Лопес vs Стівенсон. Туркі Аль аш-Шейх готує нове грандіозне шоу у США