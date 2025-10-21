Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) висловився про майбутній виставковий бій між блогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) і володарем титулу WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО). Слова наводить K.O. Artist Sports.

Скільки залишилося до бою? Менше місяця? Я так скажу — нехай переможе слабший. Цей поєдинок жодним чином не вплине на спадщину Джервонти. Це позначиться лише на його банківському рахунку. Теофімо Лопес

Бій між Полом та Девісом відбудеться 14 листопада у США.

Бій Джейка Пола та Джервонти Девіса судитиме штучний інтелект.