Український боксер першого напівсереднього дивізіону Данило Лозан (15-1, 9 KO) прокоментував поразку від узбека Муджібіло Турсунова (9-0, 2 КО) у півфіналі Гран-прі WBC.

«Любі друзі, усім вітання. Ось і завершився мій сьогоднішній поєдинок. На жаль, сьогодні опонент Узбекистану був кращий за мене. Але те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.

Тому не вішаємо носа. Йдемо далі. У кожного своя дорога, і такий шлях у мене.

Тож дякую Збройним силам України за те, що надають таку можливість виступати, представляти Україну на міжнародній арені. Тим паче в Саудівській Аравії. Круто.

Дякую всім, всім моїм близьким, рідним моєї сім’ї, фанатам. Я це відчував. Дуже приємно. Вибачайте, що сьогодні так сталось, але як є. Тож Слава Україні. Їжте кашу, любіть маму, любіть Україну».