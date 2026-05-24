«Люблю тебе, мій чемпіон»: Катерина Усик зворушливо привітала чоловіка після перемоги в Єгипті
Українець здобув звитягу в 11 раунді
близько 20 годин тому
Дружина об'єднаного чемпіона світу Катерина Усик відреагувала на успішний захист титулів свого чоловіка в поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Одразу після завершення мегафайту в Гізі Катерина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, публічно звернувшись до Олександра:
Люблю тебе, мій чемпіон!
Нагадаємо, Олександр Усик здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді.