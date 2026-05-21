Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився прогнозом на поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Для мене спортивної інтриги тут немає, оскільки Усик – це абсолютний фаворит і боксер зовсім іншого рівня. Бій цікавий виключно як унікальне медійне шоу. Локація і картинка біля пірамід – це топ. Плюс дві бойові дисципліни пересікаються, це завжди цікаво.

Верховен може створити проблеми лише за рахунок колосальної фізичної сили, брудного клінчу та нетипової для боксу «кікбоксерської» біомеханіки ударів у перших раундах. Головні переваги Усика – це недосяжний для Ріко боксерський IQ, робота ніг та колосальна різниця у досвіді класичного боксу».