Український боксер відповів, за рахунок чого Верховен може створити проблеми Усику
Відомий українець назвав головні переваги Олександра
7 хвилин тому
Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився прогнозом на поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Для мене спортивної інтриги тут немає, оскільки Усик – це абсолютний фаворит і боксер зовсім іншого рівня. Бій цікавий виключно як унікальне медійне шоу. Локація і картинка біля пірамід – це топ. Плюс дві бойові дисципліни пересікаються, це завжди цікаво.
Верховен може створити проблеми лише за рахунок колосальної фізичної сили, брудного клінчу та нетипової для боксу «кікбоксерської» біомеханіки ударів у перших раундах. Головні переваги Усика – це недосяжний для Ріко боксерський IQ, робота ніг та колосальна різниця у досвіді класичного боксу».
Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.
Нагадаємо, всі квитки на поєдинок між Усиком та Верховеном офіційно розпродано.