Льюїс пояснив, чому не засуджує Дюбуа після поразки від Усика
Легенда світового боксу не став критикувати британця
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Легендарний британський супертяж Леннокс Льюїс в інтерв’ю SunSport заявив, що піднявся би після удару Олександра Усика (24-0, 15 КО), який відправив на канвас Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Водночас ексчемпіон світу не став жорстко критикувати британця, визнавши, що не знає, у якому стані був Дюбуа в той момент.
Я б піднявся. Але ми не знаємо, що саме відчував Дюбуа — фізично чи психологічно. Коли стоїш на коліні, маєш кілька секунд ухвалити найважливіше рішення.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді реваншу, чим остаточно підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу.
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