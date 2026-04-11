Карпати обіграли Олександрію, здобувши четверту перемогу поспіль
У складі переможців голи забили Костенко і Педрозу
близько 4 годин тому
Львівські Карпати виявилися сильнішими за Олександрію у домашньому поєдинку 23-го туру УПЛ.
На 73-й хвилині господарі залишилися вдесятьох — Денис Мірошниченко отримав другу жовту картку. Попри чисельну меншість, за дві хвилини Карпати відкрили рахунок — Ян Костенко замкнув головою навіс Чебера Алькаїни.
Згодом склади зрівнялися — пряму червону картку у складі гостей отримав Микола Огарков. У компенсований час Жан Педрозу встановив остаточний результат матчу — 2:0.
УПЛ. 23-й тур
Голи: Костенко, 75, Педрозу, 90+2
Вилучення: Мірошниченко, 73 – Огарков, 87
Завдяки цьому успіху Карпати піднялися на 8-ме місце в таблиці. Олександрія залишається у зоні вильоту з 12-ма очками.
Поділитись