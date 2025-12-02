Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі та член Міжнародної зали боксерської слави Леннокс Льюїс назвав власну п’ятірку найвидатніших боксерів в історії — і зробив це без Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить портал hardrockbet.

У топ-5 за версією Льюїса увійшли:

Мухаммед Алі

Джек Джонсон

Марвін Хаглер

Джордж Форман

Джо Льюїс

Сам Льюїс зазначив, що також вважає себе серед найкращих боксерів усіх часів.

Колишній тренер Майка Тайсона назвав Олександра Усика найкращим боксером сучасності.