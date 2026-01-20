Макгіган сумнівається у мотивації Ф’юрі перед поверненням у бокс
Колишній чемпіон світу поставив під сумнів готовність Циганського короля до нового етапу кар’єри
близько 2 годин тому
Легендарний британський боксер Баррі Макгіган вважає, що Тайсону Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) варто бути максимально чесним із самим собою, якщо він серйозно налаштований на чергове повернення у ринг. Слова наводить The Mirror .
Так чи інакше, це повернення, як і попередні, зводиться до цілеспрямованості. Чи хоче він стиснути зуби й вибратися з неприємностей, витягти капу з-під підошви черевика, щоб здобути перемогу?
З Ф’юрі ніколи не можна бути впевненим. Він непостійний, емоційний чоловік. Він великий боєць, який досяг багато чого. Йому, очевидно, бракує самого бою, галасу натовпу, уваги. Але чи сумує він за ударами по голові й тілу, коли перебуває в рингу? Ось у чому питання.
«Це серйозні гроші»: Белью — про можливий бій Ф’юрі та Вордлі.