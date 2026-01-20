Легендарний британський боксер Баррі Макгіган вважає, що Тайсону Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) варто бути максимально чесним із самим собою, якщо він серйозно налаштований на чергове повернення у ринг. Слова наводить The Mirror .

Так чи інакше, це повернення, як і попередні, зводиться до цілеспрямованості. Чи хоче він стиснути зуби й вибратися з неприємностей, витягти капу з-під підошви черевика, щоб здобути перемогу?

З Ф’юрі ніколи не можна бути впевненим. Він непостійний, емоційний чоловік. Він великий боєць, який досяг багато чого. Йому, очевидно, бракує самого бою, галасу натовпу, уваги. Але чи сумує він за ударами по голові й тілу, коли перебуває в рингу? Ось у чому питання.