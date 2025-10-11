Махмудов виявився трохи важчем за ексспаринг-партнера Усика перед боєм
Поєдинок пройде на івенті у Шеффілді
27 хвилин тому
Аллен та Махмудов / Фото - DAZN
Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) та росіянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO), який виступає під прапором Канади, пройшли процедуру зважування напередодні поєдинку.
Аллен показав на вагах 117,5 кг, Махмудов – 118,4 кг.
Бій пройде 11 жовтня у Шеффілді та очолить вечір боксу від Мatchroom Boxing.
Раніше Аллен заявив, що боїться битися з росіянином.