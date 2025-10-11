Малік Скотт: «Переможець бою Вайлдер – Руїс отримає Усика»
Екснаставник Деонтея хоче, щоб переможець вийшов у ринг проти українця
близько 1 години тому
Колишній наставник ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) Малік Скотт поділився думками щодо можливого наступного суперника для свого експідопічного.
В інтерв’ю ESNEWS він зазначив, що хотів би побачити поєдинок між колишнім чемпіоном світу Енді Руїсом-молодшим і «Бронзовим бомбардувальником».
Я б із задоволенням подивився цей бій. Сподіваюся, він відбудеться. Деонтей завжди цього хотів. Але Енді переоцінив себе — а коли переоцінюєш себе, це сучасний спосіб сказати, що ти просто не хочеш бою. Та все ж це був би класичний поєдинок. Справжній панчер проти Руїса, який теж має потужний удар. Переможець, без сумніву, отримає шанс на бій з Усиком.
