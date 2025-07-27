Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі поділився думками про мотивацію короля суперважкої вагової категорії українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Маліньяджі BoxingScene.

«Ці східні європейці як роботи, чувак. Вони навіть не роблять це заради грошей. Вони роблять це від фанатизму, заради слави, України-матері і так далі, і так далі. Це інша ментальність. Інша культура.

У певному віці, мені здається, більшість нормальних західних хлопців думають так: «Я повинен про все подбати. У мене є інші обов'язки після боксу. У мене є гроші. У мене все добре».

Ні, ці хлопці думають: «Я хочу мати більше досягнень. Я хочу мати більше досягнень». Я не думаю, що це точно через гроші. Ніхто не буде робити це безкоштовно, але цей хлопець просто хоче шукати нових досягнень».