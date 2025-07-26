Британський супертяж назвав головну силу Усика
Фрейзер Кларк вважає, що українець неймовірно дисциплінований
30 хвилин тому
Британський супертяж Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) поділився враженнями від роботи в рингу з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та оцінив виступ українця у бою проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова наводить Ring Magazine.
Усик — надзвичайно професійний хлопець. Він майже не робить помилок, і це вражає. Усі говорять про його гіпнотичну роботу ніг, але якщо придивитися — він виконує звичайні, базові речі. Просто робить це настільки ідеально, що оцінка — 15 із 10. Його головна сила — в дисципліні. Якби він хоч на мить втратив концентрацію під час одного з обмінів і опустив руку всього на кілька сантиметрів — Дюбуа міг би його нокаутувати. Але Усик усе контролює до дрібниць.
«Він великий, розумний і технічний». Леннокс Льюїс вражений Усиком.
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