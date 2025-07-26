Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю Mail Sport Boxing поділився спогадами про своє перше татуювання.

Перше тату — погана ідея. Це був мій протест проти батька. Я сказав: «Хочу зробити тату», а він: «Ні!» Я пішов до друга в тату-салон і зробив вовка. Було дуже боляче, але я повернувся додому й показав: «Тату, дивись!» Олександр Усик

За його словами, вовк — не випадковий вибір. Ця тварина має для нього особливе значення.

Мені тоді було 18. Для мене вовк — це господар лісу. Було боляче, я нервував, але зробив це. Олександр Усик

А ось реакція мами, за словами Усика, була короткою, але промовистою:

Вона просто сказала: «Ох… ти дурний». А я відповів: «Можливо».

Нагадаємо, що WBO зобов’язала Усика провести захист титулу.