«Він готовий до повернення»: Усик зробив гучну заяву про майбутнє Ентоні Джошуа
Українець вважає, що Ей Джей набрав оптимальну форму
близько 3 годин тому
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) підтримав свого колишнього суперника Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), який готується до повернення в ринг. Українець зазначив, що британець перебуває у чудовій фізичній формі. Слова наводить The Independent.
Я бачив, як тренується Ентоні — цей хлопець просто машина. Зараз йому потрібна підтримка близьких, але він готовий повернутися. Потрібно трохи часу, щоб Ей Джей набрав оптимальну форму, адже ми знаємо про його проблеми зі здоров'ям після аварії. Проте він здатен битися.
Джошуа: «Бій із Ф'юрі може стати розминкою для мене».
