Майбутній чемпіон хевівейту висловився про бій з Усиком
Ітаума вважає, що з завоюванням титулу приходить додатковий тиск
близько 1 години тому
Британський проспект Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) висловився про потенційний двобій з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Усик після бою з Вайтом? Може бути… Адже насправді важливий не сам титул, а те, що приходить разом з ним. Якщо виходити від думок, то завоювання пояса – це як додати собі додатковий тиск, відповідальність та очікування вболівальників. Важливо те, що в цей конкретний момент у цій конкретній вазі тебе коронували найкращим у світі. Очевидно, що з поясом приходить все те, чого насправді прагнуть бійці – гроші та повага. Адже фактично справа не в самому титулі. Сам собою титул – це пояс. Згодні?
