Ітаума розповів про свій план в поєдинку проти Вайта
Все дуже передбачувано
8 хвилин тому
Мозес Ітаума / Фото - BBC
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку проти ветерана хевівейту Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).
«Мій план нокаутувати Ділліана Вайта, бо він просто наступний мій суперник, ще одна загроза.
Від початку моєї кар’єри всі вони становили для мене небезпеку, тож з Ділліаном усе зводиться до реалізації нашого плану, як завжди».
Бій відбудеться 16 серпня у Великій Британії.
Уайт та Ітаума розділять мільйони — скільки заплатять боксерам