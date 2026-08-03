Володимир Кириченко

Легендарний американський боксер Майк Тайсон (50-7, 44 KO) поділився думками про можливий поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) і чемпіона WBA та WBO у важкій вазі та володаря титулу WBC у напівважкій Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Девід Бенвідес проти Олександра Усика. Як вам такий бій?

«Це було б чудово».

Так, це було б фантастично. Я знаю, що ви дуже любите Давіда, але чи думаєте ви, що йому варто спробувати себе у надважкій вазі?

«Так. Тому що Усик – не природний надважковаговик. Він боєць крузервейту, швидкий та спритний, зі швидкими руками, як і Бенавідес. Я думаю, що Бенвідес завдає більше ударів, ніж Усик. Він завдає більше ударів, коли виконує свої комбінації».

Нещодавно я розмовляв з Роєм Джонсом. Він вважає, що Бенвідес переможе Усика. Ви думаєте так само?

«Я люблю Бенвідеса. Я ніколи не поставлю проти нього».

І ще одне останнє про Усика. Схоже, у нього залишився ще один бій до завершення кар’єри. Він двічі переміг Ентоні Джошуа, двічі – Ф’юрі, двічі – Дюбуа. Як би ви оцінили його резюме серед найвидатніших надважковаговиків усіх часів?

«Він дуже крутий. Безсумнівно».

Нагадаємо, Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок у колишньому дивізіоні Усика.