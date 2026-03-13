Денис Сєдашов

Легендарний американський боксер Майк Тайсон отримав травму руки під час тренування, через що його участь у показовому бою проти Флойда Мейвезера опинилася під питанням.

59-річний колишній чемпіон світу у надважкій вазі раніше підписав контракт на виставковий поєдинок із Мейвезером. Бій запланований на 25 квітня та має відбутися у Демократичній Республіці Конго.

Про травму Тайсон розповів у програмі журналіста Аріеля Хелвані. За словами американця, він отримав розтягнення зв’язок руки під час тренувань і наразі змушений носити гіпс.

Це всього лише невелике розтягнення. Мені потрібно викластися на повну. Це єдиний спосіб, який я знаю. Майк Тайсон

Водночас боксер не виключив, що травма може вплинути на проведення бою.

Подивимося. Майк Тайсон

