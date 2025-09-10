Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон відверто розповів про своє вживання наркотиків під час професійної кар’єри. Зокрема, боксер сенсаційно зізнався, що приймав фентаніл — препарат у 50 разів потужніший за героїн.

За словами Тайсона, кокаїн був невід’ємною частиною його життя в боксі. Він навіть вживав його за кілька хвилин до бою з Лу Саварезе у Шотландії у 2000 році.

Під час виступу на Katie Miller Podcast Тайсон пояснив:

Фентаніл був як знеболювальне. Я використовував його, щоб полегшити біль у великому пальці ноги. Але ефект закінчувався — і починалася ломка, нудота, як після героїну. Майк Тайсон

Тайсон кілька років боровся з наркотичною та алкогольною залежністю, перш ніж остаточно зав’язати.

