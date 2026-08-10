Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), відреагував на критику в бік їхньої співпраці з ексчемпіоном у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Цитує Лапіна boxingscene.com.

«Сумніви були завжди, і, мабуть, завжди будуть. Протягом усього нашого шляху люди ставили під сумнів наші рішення, наші методи та рівень нашої команди. Ми не відповідаємо словами. Ми відповідаємо результатами.

Найголовніше для нас – щоб спортсмен почувався сильним, упевненим і комфортно почувався в робочому процесі. Усе інше – просто зовнішній шум.

Таких людей (що критикують) чимало. Вони спалахують, як сірники, швидко прогорають і зникають. Реальність у тому, що балаканина – це їхня робота. Наша ж робота – готувати спортсмена, ухвалювати правильні рішення та давати результат у рингу.

Чи вважаю я, що команда Усика має вести Ей Джея до бою з Ф’юрі? Я не думаю, що хтось інший повинен вирішувати, яка команда має готувати Ей Джея. Це рішення належить самому спортсмену.

Але факти прості. Ця команда вже двічі готувалася до бою з Ф’юрі й двічі успішно виконала цю місію. Ми розуміємо Ф’юрі, розуміємо цей виклик і знаємо, що потрібно для перемоги над ним. То чому б не використати цей досвід із ще одним винятковим бійцем?

Ей Джей нокаутує Ф’юрі. Він не просто потужний панчер. Він – машина, яка завдає нищівних ударів. Тайсон ніколи не зустрічався з суперником, який має таке поєднання сили, швидкості та фізичного тиску. Щойно Ей Джей почне влучати чисто, бій закінчиться».