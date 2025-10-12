Менеджер Кличків назвав місце Усика у списку найкращих надважковаговиків в історії – Олександр обійшов легендарних братів
Бьонте поставив абсолютного чемпіона на сьоме місце
близько 2 годин тому
Фото: Віталій Кличко
Менеджер Віталія та Володимира Кличків Берндт Бьонте в інтерв’ю WBN висловився про про місце Олександра Усика (24-0, 15 KO) серед найкращих бійців надважкого дивізіону в історії:
Усик безумовно входить до десятки найкращих усіх часів. Я оцінюю його на сьоме місце. Його досягнення, набір навичок та менталітет міцно ставлять його серед легенд.
Топ-7 найкращих хевівейтерів за версією Бьонте:
1. Мухаммед Алі
2. Джо Луїс
3. Леннокс Льюїс
4. Роккі Марчіано
5. Джордж Форман
6. Евандер Холіфілд
7. Олександр Усик
Дерек Чісора виступив проти поєдинку Усика з Мозесом Ітаумою.
Поділитись