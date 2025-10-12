Колишній менеджер Віталія та Володимира Кличків Бернд Бьонте в інтерв’ю WBN висловився про досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Я хотів би бачити, як велика людина та чемпіон Олександр Усик завершить кар'єру як діючий чемпіон, як це робили Роккі Марчіано, Леннокс Льюїс та Віталій Кличко до нього. Він навіть міг би стати другим чемпіоном у надважкій вазі після Марчіано, який завершив кар'єру непереможеним.

Усик продемонстрував приголомшливий виступ проти Дюбуа. Розпроданий стадіон Вемблі та чудові продажі PPV свідчать про те, що реванш після сенсаційної перемоги Дюбуа нокаутом над Ентоні Джошуа мав повний комерційний успіх.

Усик уже досяг усього. Правильний шлях зараз – завершити кар'єру, залишаючись на вершині. Саме так робили справжні чемпіони, такі як Марчіано, Льюїс та Віталій, і це ознака спадщини, яка триватиме вічно.