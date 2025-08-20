Менеджер тренувального табору Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю Boxing King Media висловився про потенційний поєдинок українця з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO):

Наступний поєдинок? Я не думаю, що це гарно для команди Мозеса. Цей хлопчина хороший, перспективний. Чудовий останній поєдинок. Мозесу варто провести кілька поєдинків з топовими бійцями. Може, Кабаєл, не знаю, Джозеф Паркер.

Мозес має більше опцій для поєдинку. Він провів перший бій з відомим суперником в обличчі Вайта. Є Фабіо Вордлі, проспект, є хлопець з Узбекистану (Баходір Джалолов – XSPORT). Дайте мені Усика. Весь час з’являються люди, які здобули гучну перемогу і хочуть Усика. Жодних проблем. Жодних проблем для Усика. Ви знаєте цього хлопця, триразового абсолютного чемпіона.

Нагадаємо, що Олександр отримав відтермінування від переговорів про бій з Джозефом Паркером.