Менеджер Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO) Шеллі Фінкель висловився про майбутнє свого зіркового підопічного. Слова функціонера наводить fightnews.info:

Я зустрінуся з Деонтеєм цього тижня у Нью-Йорку. Він тренується, він має намір битися наприкінці цього чи на початку наступного року. Далі нашим пріоритетним варіантом завжди буде Джошуа, але якщо ми не зможемо роздобути Ентоні, то ми б побилися з Усиком, якщо змогли б його отримати.

Вайлдер здатний битися з будь-ким і будь-коли. Немає жодних виправдань, його поразки – це його поразки. Він подорослішав, і я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо його найкращу версію.