«Мені це не подобається»: Ф’юрі відверто висловився про ММА
Британець оцінив видовищність змішаних єдиноборств
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) поділився думками щодо змішаних єдиноборств.
Британський боксер розповів, що його приваблюють виключно удари в стійці. Слова наводить ALF Global.
Не знаю. Я взагалі нічого не знаю про ММА і знаходжу ММА цікавим тільки тоді, коли бійці стоять і б'ють один одного по обличчю. Коли вони опиняються на підлозі й починають боротися — мені це нецікаво. Мені це не подобається.
«Бій, на який ви всі чекали»: Фʼюрі анонсував гучну заяву про свій наступний поєдинок.
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