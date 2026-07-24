Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) в коментарі YouTube-каналі The Stomping Ground прокоментував свою дострокову перемогу над польським ветераном Маріушем Вахом (39-14, 20 КО) у благодійному поєдинку в Таїланді.

Британський боксер зазначив, що цей бій став для нього чудовим етапом підготовки до майбутніх викликів:

Я дуже задоволений. Я провів сім хороших раундів. Хороший темп. Багато ударів. Мені сподобалося. Дуже сподобалося. Це загартувало мене перед наступним боєм. Справа не лише у самому бою, як я вже сказав. Це все підготовка, тиждень перед боєм, пресконференції, зважування, намотування бинтів, вихід на ринг та бій із цим здорованем. Все це готує тебе до наступного бою. Я міг би сидіти склавши руки і нічого не робити два роки. Навіщо мені це робити, щоб дати людям ще більше шансів перемогти мене? І якщо бій буде відкладено на наступний рік, я битимуся знову і знову. Звичайно, я не буду поза рингом чекати на сосиску, на велику нікчемну картоплину. Тайсон Ф'юрі

Також Тайсон зізнався, що під час поєдинку отримував справжню насолоду та навіть дозволяв собі розважатися в рингу:

Слухайте, ви не бачили, як я пригорнувся до цього хлопця? Не знаю, чи ви бачили, як я його поцілував. Мені було весело. Я завдав йому близько семи ударів поспіль. Я отримував насолоду. Кілька разів влучив у ціль, але хтось крикнув: «Не грайся зі своєю їжею, синку. Не грайся зі своєю їжею». Тайсон Ф'юрі

«Сподіваюся, Англія виграє ЧС до того, як я помру»: Ф'юрі висловився про футбольну збірну.