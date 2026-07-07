Мейвезер — Кріштіану Роналду: «Ти назавжди змінив цю гру»
Легенда боксу залишив португальцю зворушливе послання
37 хвилин томуПідписатися в
Легендарний американський боксер, ексчемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший в Instagram звернувся до капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Зірка світового боксу висловив глибоку повагу до досягнень португальського форварда, відзначивши його колосальний внесок у розвиток футболу та зразкову професійну дисципліну протягом багатьох років.
Брате, вітаю тебе з неймовірною кар’єрою та всіма твоїми досягненнями. Те, що ти зробив для футболу, ніколи не забудуть. Ти надихнув мільйони людей по всьому світу й назавжди змінив цю гру.
Праця, дисципліна, стабільність і велич, які ти демонстрував протягом багатьох років, — саме з цього народжуються legenda. Безмежно поважаю все, що ти віддав цьому виду спорту.
Бажаю тобі лише подальших успіхів у всьому, за що ти візьмешся далі. Продовжуй бути великим, чемпіоне. Ти повністю заслужив усю повагу, яку викликає твоє ім’я.
З великою любов’ю та повагою — завжди.
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