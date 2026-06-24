Мейвезер — про виставковий бій у Греції: «Я вже в дорозі, давайте розважатися та давати людям те, що вони хочуть побачити»
Юристи компанії CSI Events намагаються заблокувати поєдинок через суд
43 хвилини томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший заявив, що проведе виставковий поєдинок у Греції, попри загрозу судової заборони. Бій 49-річного американця запланований на суботу, 27 червня.
Суперником ексчемпіона стане 45-річний кікбоксер Майк Замбидіс, який і опублікував відеозвернення американського боксера.
Греція, я вже в дорозі. Давайте розважатися, веселитися і давати людям те, що вони хочуть побачити.
Проведення поєдинку залишається під питанням через судовий позов компанії CSI Events. Слухання у цій справі призначено на 25 червня. Позивачі стверджують, що Мейвезер порушив умови контракту, погодившись на бій із Замбидісом.
Скандали не припиняються. Мейвезер отримав два обвинувачення у тяжких злочинах.
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