Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу
Флойд залишив українського чемпіона осторонь у рейтингу найсильніших боксерів планети
близько 1 години тому
Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер в інтерв’ю Браяну Мазику поділився думкою про те, кого вважає найкращим бійцем сучасного боксу. Серед претендентів він назвав Олександра Усика, Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) та Наою Іноуе (31-0, 27 КО), проте перевагу віддав своєму співвітчизнику.
На мою думку, Теренс Кроуфорд зараз — найкращий боєць у світі незалежно від вагової категорії. Приємно бачити його на вершині. Теренсе, продовжуй залишатися справжнім чемпіоном.
Таким чином, американець не включив Олександра Усика — абсолютного чемпіона у надважкій вазі до числа тих, кого особисто вважає найкращим боксером планети.
